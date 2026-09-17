Нафта з РФ може розсварити Індію та США: в Нью-Делі зробили заяву

Нью-Делі заявляє, що продовжуватиме купувати нафту з різних джерел.

Індія попередила США, що нові заходи щодо введення мит на закупівлю російської нафти можуть негативно вплинути на двосторонні відносини. Про це повідомило місцеве міністерство закордонних справ, пише Reuters.

Заява з Нью-Делі прозвучала після того, як палата представників США ухвалила законопроект про широкі санкції та мита, спрямований на посилення економічного тиску на Росію у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Законопроект, який наразі направлено президенту США Дональду Трампу для підписання, надає йому повноваження вводити жорсткі мита в розмірі до 100% щодо Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російських енергоносіїв.

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Міністерство закордонних справ Індії заявило, що Нью-Делі продовжуватиме закуповувати ресурси в різних постачальників, зважаючи на ринкову кон'юнктуру, та вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельно-економічних інтересів.

Залежність Індії від російської нафти

Індія – третій за величиною імпортер нафти у світі та один із найбільших покупців нафти з РФ. Нью-Делі неодноразово чинив опір вимогам скоротити обсяги торгівлі нафтою з Росією, наголошуючи, що велике населення та економіка країни потребують безпечних, доступних і надійних постачань енергоресурсів.

За інформацією джерел, індійські нафтопереробні компанії вже законтрактували постачання нафти на вересень і жовтень, зокрема й російської. Місцеві нафтопереробники кажуть, що ціни на нафту різко зростуть, якщо Трамп вирішить запровадити нові мита.

Аналітики вважають, що ймовірність запровадження нових мит США на індійський експорт може ускладнити поточні торговельні переговори між Індією та США. Мита також можуть потенційно відтермінувати укладення торговельної угоди чи схилити Нью-Делі до підписання вкрай нерівноправного договору.

Залежність Індії від російської нафти – головні новини

Поставки з Росії склали більше половини від індійського нафтового імпорту. Раніше у січні індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати імпорт російської нафти, щоб уникнути підвищених мит США, поки Нью-Делі веде переговори з Вашингтоном щодо торговельної угоди. Водночас перебої з постачаннями нафти з Близького Сходу, спричинені війною з Іраном, змусили виробників продовжити закупівлі російської сировини.

На початку вересня міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що припинення війни Росії проти України не залежить від того, чи буде хтось купувати російські енергоносії, чи ні.

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