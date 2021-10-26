Зазначається, що НКРЕКП затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

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"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. Тож жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

"За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів", - зазначає регулятор.

Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані, вважає регулятор.

За інформацією прес-служби, у проектах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ "Кіровоградгаз") до 443% (АТ "Луганськгаз"). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу.

"НКРЕКП затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів", - повідомив регулятор.

Зазначається, що обґрунтованість усіх проектів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів). Немає підстав сумніватися, що так буде і в цьому році.

"Наявні у ЗМІ повідомлення про нібито зростання тарифів на розподіл природного газу є неправдивими. Оприлюднені наміри операторів газорозподільчих мереж (облгазів) свідчать лише про те, що НКРЕКП змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було виключно обґрунтованим", - підкреслили в Нацкомісії.

Тарифи: що необхідно знати

Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна