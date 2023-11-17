ОПЕК+ збереться для визначення своєї політики 26 листопада. Вартість нафти впала до чотиримісячного мінімуму цього тижня.

В кінці листопада ОПЕК+ має намір розглянути можливість додаткових скорочень поставок нафти на зустрічі групи. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в ОПЕК+.

Тим часом, ціни на нафту впали майже на 20 відсотків з кінця вересня. Нафта марки Brent впала приблизно до $79 за барель з вересневого максимуму 2023 року близько $98. Занепокоєння щодо попиту та можливого надлишку в наступному році чинило тиск на ціни, попри підтримку ОПЕК+ і конфлікт на Близькому Сході.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити загальний видобуток нафти на 5,16 мільйона барелів на день, або близько 5% щоденного світового попиту, в рамках серії кроків, які почалися наприкінці 2022 року. Скорочення видобутку включає в себе 3,66 млн барелів на добу з боку ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії і Росії.

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Одне з джерел в ОПЕК+, яке побажало залишитися невідомим, повідомило Reuters, що існуючих обмежень може бути недостатньо, і група, швидше за все, проаналізує, чи можна буде ввести додаткові обмеження. Два інших джерела в ОПЕК + заявили, що можна обговорити більш глибокі скорочення видобутку.

"Неприємно бачити, що волатильність ринку зростає напередодні наступної зустрічі, хоча фундаментальні показники в цілому залишаються стабільними. Міністри, швидше за все, висловлять деякі думки про те, що слід зробити ще, щоб забезпечити стабільну тенденцію", - сказало одне з джерел в ОПЕК+.

Міністри країн-членів ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), та її союзників на чолі з Росією, зустрінуться 26 листопада. У групи вже є план по скороченню поставок на 3,66 млн барелів на добу до 2024 року, розроблений на останній зустрічі в червні.

Падіння цін посилилося цього тижня, навіть після того, як ОПЕК у щомісячному звіті заявила, що фундаментальні показники нафтового ринку залишаються сильними, попри "негативні настрої"; і дотримується відносно високого прогнозу зростання попиту на нафту в 2024 році.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке також оновило свій прогноз на цьому тижні, має більш низький прогноз зростання попиту в 2024 році та заявило, що в першому кварталі ринок може перейти до профіциту.

Хоча три джерела заявили, що можуть знадобитися додаткові скорочення, два інших джерела в ОПЕК+ заявили, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть обговорюватися подальші скорочення; а ще одне сказало, що не думає, що це станеться, із застереженням "почекаємо і подивимося", пише Reuters.

ОПЕК+ не має цільових показників цін на нафту. Члени цього союзу залежать від нафти як основного джерела державного доходу.

Аналітики повідомили агентству Reuters, що продовження Саудівською Аравією скорочення видобутку нафти підвищує ризик економічного спаду в цій країні цього року.

Деякі аналітики, включаючи Energy Aspects, очікують, що Саудівська Аравія збереже добровільне скорочення принаймні до першого кварталу 2024 року.

Скорочення видобутку нафти

Саудівська Аравія неодноразово підкреслювала на попередніх зустрічах, що хоче бачити суворе дотримання скорочень, щоб всі члени розділили тягар видобутку менше.

Нагадаємо, на своїй останній політичній нараді в червні ОПЕК+ домовилася про широку угоду щодо обмеження поставок до 2024 року, а Саудівська Аравія пообіцяла добровільно скоротити видобуток в липні на 1 мільйон барелів на добу, яке з тих пір продовжила до кінця 2023 року.

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