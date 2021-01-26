Санкції щодо газопроводу з боку США і країн Центральної та Східної Європи, можуть сприяти рішенню залишити російський газопровід незавершеним.

Газопровід "Північний потік-2" може залишитися незавершеним, а його будівництво в підсумку виявиться збитковим для Росії та не принесе їй жодних вигод.

Про це заявив польський аналітик Марек Будзіш, повідомляє Wpolityce.pl.

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На думку аналітика, санкції щодо газопроводу з боку США і Європи, можуть підштовхнути Росію до рішення залишити газопровід незавершеним.

"Це проект, який не принесе Москві жодних вигод, ні політичних, ні тим більше економічних", – зазначив Будзіш.

Фактично цю ж інформацію раніше підтвердив "Газпром".

"При реалізації наших великих міжнародних проектів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, пов'язаних з такими проектами. У виняткових обставинах, в тому числі через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проекту", - заявили в "Газпромі".

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко