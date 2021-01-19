"Газпром" має намір завершити будівництво трубопроводу, "щойно це стане розумно можливим".

Російський "Газпром" заявив, що проект "Північний потік-2" може бути відкладений або припинений.

Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, причиною для прийняття такого рішення в "Газпромі" називають "політичний тиск".

Водночас як повідомляє ТАСС, "Газпром" заявив, що має намір завершити будівництво трубопроводу, "щойно це стане розумно можливим".

"При реалізації наших великих міжнародних проектів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, пов'язаних з такими проектами. У виняткових обставинах, в тому числі через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до відкладення або припинення проекту", - заявили в "Газпромі".

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко