Кабінет міністрів погодив призначення Юрія Власенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".
Потрібне розпорядження №150-р від 26 лютого оприлюднено на урядовому порталі.
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"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України стосовно призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго", – сказано в документі.
Що цьому передувало
Господарський суд Києва розблокував приватизацію "Центренерго". Завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій не менш ніж за 5,98 млрд грн.
"Центренерго»
Компанія "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні.
Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.
"Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську та Донецьку області.
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