Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна.

Кабінет міністрів погодив призначення Юрія Власенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

Потрібне розпорядження №150-р від 26 лютого оприлюднено на урядовому порталі.

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"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України стосовно призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго", – сказано в документі.

Що цьому передувало

Господарський суд Києва розблокував приватизацію "Центренерго". Завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій не менш ніж за 5,98 млрд грн.

"Центренерго»

Компанія "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні.

Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

"Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську та Донецьку області.

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Автор: Дмитро Шварц