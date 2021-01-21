Господарський суд міста Києва скасував наказ Фонду державного майна від 13 Грудня 2018 року, тим самим вказавши на необхідність завершити розпочаті три роки тому процедури з приватизації ПАТ "Центренерго".
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Як сказано в повідомленні прес-служби завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій не менш ніж за 5,98 мільярда гривень.
"Вартість можливих надходжень від приватизації "Центренерго" в десять разів перевищуватиме розмір коштів, отриманих від приватизації у 2019 році (547 мільйонів гривень), та у двадцять разів – від приватизації у 2018 році (269 мільйонів гривень)", – сказано в повідомленні.
Довідка УНІАН
- Компанія "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні.
- Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.
- "Центренерго" поставляє електроенергію в Київську, Харківську та Донецьку області.
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