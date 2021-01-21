Завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій не менш ніж за 5,98 мільярда гривень.

Господарський суд міста Києва скасував наказ Фонду державного майна від 13 Грудня 2018 року, тим самим вказавши на необхідність завершити розпочаті три роки тому процедури з приватизації ПАТ "Центренерго".

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Як сказано в повідомленні прес-служби завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій не менш ніж за 5,98 мільярда гривень.

"Вартість можливих надходжень від приватизації "Центренерго" в десять разів перевищуватиме розмір коштів, отриманих від приватизації у 2019 році (547 мільйонів гривень), та у двадцять разів – від приватизації у 2018 році (269 мільйонів гривень)", – сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН

Компанія "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні.

Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

"Центренерго" поставляє електроенергію в Київську, Харківську та Донецьку області.

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Автор: Дмитро Шварц