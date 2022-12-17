Енергетики на всіх ланках працюють, відновлюють генерацію та ремонтують мережі.

Генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, якою наразі є ситуація з постачанням електроенергії в Києв після ракетного удару росіян.

"Ситуація лишається складною та критичною. Життю "пацієнта" нічого не загрожує, але ситуація ще далека від стабілізації. Я вчора писав, що ми вже це все декілька раз проходили і ви знаєте чого очікувати. Помилився. Судячи з кількості адрес в коментарях та дзвоників на лінії. Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші", - заявив Коваленко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, енергетики на всіх ланках працюють, відновлюють генерацію, ремонтують мережі та роблять нові схеми живлення.

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"Дайте їм час. На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання "Коли з’явиться світло?" щодо конкретної адресі немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години", - поінформував Коваленко.

Ракетна атака 16 грудня - що відомо

16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

В результаті ударів було уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві після російської ракетної атаки 16 грудня було призупинено роботу електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії, також у квартирах багатьох киян зникло водо- та теплопостачання.

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