Експерт вважає, що через прийняті санкції в Росії також серйозні проблеми із ремонтом залізничних вагонів та літаків і значне падіння в сфері автобудівництва.

Росія внаслідок енергетичного ембарго скоротила видобуток нафти на 25%.

Про це сказав політолог Олексій Буряченко в ефірі телемарафону.

"Санкції – це один із найбільш серйозних механізмів економічних, які дуже відчутно б’ють по Російській Федерації… Внаслідок енергетичного ембарго на нафту РФ тільки офіційно зменшила видобуток нафти на 25%", - сказав він.

Буряченко повідомив, що через прийняті санкції в Росії також серйозні проблеми із ремонтом залізничних вагонів та літаків і значне падіння в сфері автобудівництва.

"Вагони ремонтувати вони не можуть. Літаки вони ремонтувати не можуть. Потрібно розібрати три своїх літаки, щоб відремонтувати один. А автомобілебудування в РФ, за їхніми ж даними, зменшилося на 97%. Тобто це фактично крах економіки", - пояснив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".

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