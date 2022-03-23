За словами радника керівника Офісу президента, РФ відкрила антиєвропейський фронт.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Російської Федерації приймати оплату за поставлений до Європи газ у російських рублях.

Про це він заявити у Twitter.

"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від доларів/євро, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу (Україні)", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Володимир Путін пішов на відчайдушний крок - наказав "Газпрому" перевести всі виплати за постачання російського газу в "недружні країни" в рублі. Путін підкреслив, що зміна стосується тільки переказу коштів. Росія продовжить постачати газ відповідно до прописаних у контрактах умов. Тобто ціна і обсяги залишаться незмінними. Президент РФ доручив уряду направити в "Газпром" директиву для внесення поправок в діючі договори.

22 березня Оператор газотранспортної системи України виступив за підвищення енергетичної безпеки нашої країни шляхом скорочення поставок газу в Європу по газопроводу "Північний потік-1".