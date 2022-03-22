Російські війська поводяться обережно щодо транзитної газової інфраструктури / ua.depositphotos.com
Україна має намір продовжувати транзит російського природного газу, поки це "буде технічно можливо".
Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє Bloomberg.
"Ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", - зазначив він.
Вітренко додав, що російські війська поводяться обережно щодо транзитної газової інфраструктури.
На думку Вітренка, гроші за транзит необхідно накопичувати на рахунках, доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.
Росія платить за транзит у доларах.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
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- Станом на 13 березня Росія через санкції втраатила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.