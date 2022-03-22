На думку Вітренка, гроші за транзит необхідно накопичувати на рахунках, доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.

Україна має намір продовжувати транзит російського природного газу, поки це "буде технічно можливо".

Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє Bloomberg.

"Ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", - зазначив він.

Вітренко додав, що російські війська поводяться обережно щодо транзитної газової інфраструктури.

На думку Вітренка, гроші за транзит необхідно накопичувати на рахунках, доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.

Росія платить за транзит у доларах.

Війна проти України: