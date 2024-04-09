Метью Міллер закликав Росію передати станцію Україні.

У США заявили, що Москва грає в дуже небезпечну гру, захопивши Запорізьку атомну електростанцію. Вашингтон стежить за ситуацією на ЗАЕС.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, зокрема за офіційною звітністю МАГАТЕ, яка, на щастя, зазначила, що пошкодження внаслідок удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку", - заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію".

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При цьому він закликав Москву вивести свої окупаційні війська і повернути контроль над станцією українським фахівцям. Крім цього, Міллер нагадав про неприпустимість будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної катастрофи.

Атака на ЗАЕС - останні новини

7 квітня в МАГАТЕ повідомили, що на території Запорізької АЕС вибухнув дрон. Окупанти звинуватили в атаці Україну. У ГУР Міноборони запевнили, що Україна не причетна, і припустили, що це може бути імітаційним ударом росіян.

Пізніше в МАГАІЕ зазначили, що було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військову машину.

Зі свого боку агентство ООН з ядерного нагляду засудило удари безпілотників по ЗАЕС. Там заявили, що "такі нерозумні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені".

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