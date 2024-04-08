Наразі "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" станції.

В Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) оновили інформацію про наслідки атаки БПЛА по території окупованої Запорізької АЕС. Зазначається, що було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військова автівка.

Відповідний звіт Агентства було оновлено на сайті МАГАТЕ сьогодні, 8 квітня. Вказується, що наразі "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" станції.

"Однак військові удари стали ще одним яскравим нагадуванням про постійні загрози для ЗАЕС та інших ядерних об'єктів під час збройного конфлікту, незважаючи на зусилля МАГАТЕ зменшити ризик серйозної аварії, яка може завдати шкоди людям і навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - наголошує відомство.

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Експерти МАГАТЕ отримали інформацію про атаки дронів від окупаційної "адміністрації" на ЗАЕС і оглянули три постраждалі місця.

"Їм вдалося підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі в одному з шести реакторних корпусів об'єкта, де, здавалося, було уражено обладнання спостереження та зв'язку. Перебуваючи на даху реактора 6-го блоку російські військові стріляли по безпілотнику, що наближався. Після цього стався вибух біля корпусу реактора", - пишуть в Агентстві.

Експерти МАГАТЕ спостерігали уламки дронів "у цьому та двох інших місцях падіння". На одному з них біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення, що вказує на принаймні одну втрату. Крім того, протягом дня на місці вони чули вибухи та стрілянину, а ще - кілька артилерійських пострілів поблизу заводу.

"Хоча команда наразі не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції, вони повідомили про спостереження незначного поверхневого опіку верхньої частини даху купола реактора блоку 6 і подряпин на бетонній плиті, що підтримує резервуари первинного зберігання підживлювальної води", - розповіли в МАГАТЕ.

Запорізька АЕС - останні новини

4 квітня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що Запорізька АЕС через російські обстріли залишилася лише на одній лінії живлення і знаходиться на межі чергового блекауту. 7 квітня в Міненерго повідомили, що енергетики відремонтували та включили в роботу резервну повітряну лінію 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна".

7 квітня у МАГАТЕ повідомили, що на території станції здетонував дрон. Російські окупанти одразу звинуватили в атаці Україну. В Головному управлінні розвідки кажуть, що Україна не причетна - це може бути імітаційним ударом самих загарбників.

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