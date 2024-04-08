Юсов нагадав, що Україна вже зробила заяву про свою непричетність до жодних провокаційних дій і ударів по території українського ядерного об'єкта.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що внаслідок вибуху безпілотника на території Запорізької АЕС 7 квітня витоків реагентів не зафіксовано.

"Знову і знову росіяни повертаються до спроб проводити провокації з тим, щоб звинувачувати в них Україну. Хоча зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військами. Вони розташовували там свої війська і техніку, що є грубим порушенням міжнародного законодавства, зокрема, у сфері атомного права", - сказав він NV.

Юсов стверджує, що Росія на регулярній основі скоює злочини на станції: вони проводили мінування території Запорізької АЕС, що підтверджують міжнародні експерти, і запускали безпілотні ударні літальні апарати з території станції.

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Він наголосив, що вкотре Росія повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, для того, щоб звинуватити Україну.

"Хоча весь світ знає, що саме російські загарбники несуть відповідальність за той катастрофічний стан, який складається на території Запорізької атомної станції", - сказав Юсов.

Він нагадав, що Україна вже зробила заяву про свою непричетність до жодних провокаційних дій і ударів по території українського ядерного об'єкта.

Інцидент на ЗАЕС - деталі

7 квітня в МАГАТЕ повідомили, що на території станції здетонував дрон. Російські окупанти одразу звинуватили в атаці Україну. У Головному управлінні розвідки кажуть, що Україна не причетна - це може бути імітаційним ударом самих загарбників.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії оновили інформацію про наслідки атаки БПЛА по території окупованої Запорізької АЕС. Зазначається, що було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військову машину.

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