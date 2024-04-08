Експерти МАГАТЕ повідомили, що чули вибухи та стрілянину протягом дня.

Агентство ООН з ядерного нагляду засудило удари безпілотників по Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росії. Зазначається, що "такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії та повинні бути негайно припинені".

Як пише The New York Times, інспектори МАГАТЕ, які працюють на станції, повідомили, що у неділю на ЗАЕС здетонували щонайменше три дрони. Один удар залишив пошкодження на даху захисної оболонки, де розміщено один із шести ядерних реакторів. Ще один удар стався біля лабораторного корпусу. Місце третього удару безпілотника не зазначено.

ЗАЕС - це перший ядерний об'єкт, який опинився під окупацією. Експерти МАГАТЕ повідомили, що чули вибухи та стрілянину протягом дня. Крім того, інспекція почула вибухів артилерійських снарядів поблизу.

Відео дня

Агентство ООН не уточнює, хто відповідальний за атаку. Україна і Росія звинуватили одна одну в ударах.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у своїй заяві , що "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки", але міжнародні інспектори на об’єкті помітили "незначні поверхневі пошкодження даху купола реактора".

Гроссі сказав, що це був перший випадок, коли станція стала "прямим об’єктом військових дій" з листопада 2022 року, і цей епізод став "серйозною ескалацією загроз для ядерної безпеки".

Інспекторам вдалося "підтвердити фізичний вплив детонацій безпілотників" у трьох місцях, і виявилося, що вони були спрямовані на "обладнання спостереження та зв’язку".

Атака на ЗАЕС - позиції РФ та України

Михайло Ульянов, представник Москви в МАГАТЕ у Відні, звинуватив українські сили в атаці та повідомив, що щонайменше три людини отримали поранення.

Україна заперечує звинувачення Росії. Речник Міністерства оборонної розвідки України Андрій Юсов звинуватив Москву в організації атаки під "чужим прапором" на ЗАЕС, щоб підірвати міжнародну підтримку України.

Не вдалося незалежно перевірити заяви Росії, України чи інспекторів МАГАТЕ на заводі, який більше двох років перебуває під російською військовою окупацією.

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