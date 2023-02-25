В Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

"Укренерго" не надавало ліміти споживання електроенергії на суботу 25 лютого.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком", - повідомили у групі ДТЕК.

При цьому звертається увага, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

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Відключення свытла в Україні: деталі

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

23 лютого в "Укренерго" заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній дванадцяту добу поспіль і поки не прогнозується.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

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