Крім того, українська компанія отримала заарештовані нафтобази та транспортні засоби.

Уряд передав в управління ПАТ "Укрнафта" близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, які належали російській "Татнафті", повідомляє прес-служба національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Пріоритетне завдання для управителя полягає у відновленні роботи автозаправних комплексів та забезпеченні доходів бюджету від їх комерційного використання", - йдеться у повідомленні.

Конфіскація російських активів в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку великомасштабної війни РФ проти України, у росіян сконфіскували майно на суму 31 млрд грн за можливі економічні правопорушення.

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13 травня минулого року урядовим рішенням контроль над 172 заправками мережі компанії Glusco, яку пов'язують з кумом Путіна Медведчуком, було передано на управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг". Ця дія мала на меті сприяти подоланню дефіциту пального в Україні.

У червні 2022 року в Україні було арештовано майно підрозділів фінансово-промислових корпорацій з Російської Федерації, включаючи "Ростєх", алюмінієву компанію "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть". Сума активів тоді склала 4,5 млрд грн.

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