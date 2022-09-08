Пілотний запуск розпочнеться в Києві та області.

Перші мережі АЗК Glusco, які в травні передали під управління "Нафтогазу", відкриються під брендом U. GO вже в цьому місяці в столичному регіоні.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз починає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U. GO в столичному регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Так, перша черга з 30 АЗК почне працювати в Києві та області вже у вересні, решта – за результатами узгодження всіх необхідних юридичних процедур з агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Компанія зосередилася на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тому ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Крім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу заарештованих активів, працевлаштувати людей і платити податки та збори до бюджету України", - зазначив директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг" Володимир Бичков.

Ситуація з Glusco:

11 березня 2021 року правоохоронці провели масштабні обшуки на об'єктах мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком. За їхніми даними, ці АЗС реалізували неякісне паливо в "тіні".

13 травня рішенням уряду 172 заправки компанії Glusco перейшли в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг". Тоді, на думку Кабміну, це рішення мало посприяти подоланню дефіциту пального в Україні.

Перші АЗК під брендом U. GO почали роботу у 2017 році в Харкові та області. Торгова марка U. GO належить АТ"Укргазвидобування". З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг", в планах якого - розширення мережі в інших регіонах. Обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК у своєму управлінні та проводитимуть самостійну цінову політику.

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