Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП спростовує інформацію про продажі трубної продукції НАК "Нафтогаз Україна" за нібито завищеними цінами.

Зазначається, що серія публікацій в ангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною і спрямована на нанесення шкоди діловій репутації компанії ІНТЕРПАЙП. Серію подібних наклепницьких публікацій компанія пов'язує з тим, що ІНТЕРПАЙП послідовно і відкрито виступає проти необґрунтованого та недобросовісного підвищення цін на електроенергію в Україні.

"У наклепницьких публікаціях, спрямованих проти ІНТЕРПАЙП, порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на поставки спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз Україна", – йдеться в заяві компанії.

Також у заяві підкреслюється, що ІНТЕРПАЙП здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз Україна" в рамках конкурентних тендерних процедур. Нарівні з ІНТЕРПАЙП в тендерах на поставки брали участь і беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції таких як Vallourec і Voestalpine. Китайські постачальники якісної трубної продукції такі як Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. також здійснюють поставки НАК "Нафтогаз" без мит в рамках квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

Нагадаємо також, з квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії ІНТЕРПАЙП, як на труби нафтогазового сортаменту, а надалі й на ж/д колеса.

У компанії зазначили, що ІНТЕРПАЙП розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої, через поширення неправдивої інформації, спробувати дискредитувати українську промислову компанію ІНТЕРПАЙП, яка послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.

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Автор: УНІАН