Наразі автогаз в Україні в середньому коштує від 39 до 42 гривень за літр.

За місяць середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС України зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що на станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно.

На 9,57 грн/л збільшили ціни автозаправні станції "Авіас", ANP, "Укрнафта", де автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 травня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 4-14 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS та інших.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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