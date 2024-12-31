"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 1 січня 2025 року.

"Укренерго" поділилося інформацією про відключення електроенергії в середу, 1 січня 2025 року. У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація, що світло вимикати не планують, оскільки виробленої електроенергії вистачає для закриття всіх потреб - і побутових споживачів, і бізнесу.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.

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Ситуація в енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно в Україні хоч і скасовували графіки відключень світла, але це не зачепило бізнес, бо енергосистема продовжує відновлюватися після 13 масованих атак російської армії з початку 2024 року.

Крім того, нещодавно прем'єр-міністр Словаччини погрожував Україні припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року через закінчення транзиту газу в Європу. На ці заяви відреагував Володимир Зеленський.

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