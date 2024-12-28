Словаччина імпортує через Україну 19% електроенергії.

Частка Словаччини в імпорті електроенергії в Україну становить близько 19%. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він доручив урядовцям "робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил".

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - підкреслив президент України.

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Енергетична "криза" між Словаччиною і Україною

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України. За його словами, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо грубо відповів Зеленському на рішення зупинити транзит російського газу територією України. Зокрема, він пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.

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