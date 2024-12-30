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Графіки відключення світла для побутових споживачів сьогодні, 30 грудня, скасували. Обмеження діятимуть лише для промисловості

В "Укренерго" повідомили, що з 08:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

При цьому застосування графіків відключень світла для побутових споживачів можливе тільки в години пікового споживання.

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У компанії зазначили, що енергосистема продовжує відновлюватися після 13 масованих атак російської армії від початку цього року, що і стало причиною для цього введення обмежень і необхідності економного споживання електроенергії.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

В Україні 16 грудня оновили принципи застосування графіків відключень електрики для населення. В "Укренерго" пояснили, що вони призначені для рівномірного розподілу обмежень між областями.

Таким чином, для побутових споживачів кожна черга ДПВ буде додатково розділена на дві підчерги: "Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги багато - диспетчером може бути віддано командну на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг мало".

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