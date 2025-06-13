Президент США Дональд Трамп закликав Тегеран погодитися на угоду поки не пізно.

Іран не буде брати участь у перемовинах з США стосовно власної ядерної програми після атаки Ізраїлю, повідомляє російська служба BBC з посиланням на іранське телебачення.

Американські посадовці наразі офіційно не коментували рішення офіційного Тегерану, однак президент США Дональд Трамп закликав Тегеран погодитися на угоду стосовно ядерної програми.

"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють кращу і найсмертоноснішу військову техніку, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати. Ніяких домовленостей, просто зробіть це, поки не пізно", - зазначив він.

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У неділю в Омані мав відбутися шостий раунд перемовин між делегаціями США та Ірану стосовно ядерної програми останнього.

Спецпредставник Трампа Стівен Уіткоф планував зустрітися з цього приводу з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Удар Ізраїля по Ірану - останні новини

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Збройні сили Ірану раніше пообіцяли "рішучу відповідь" на ізраїльський напад. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї сказав, що надає повну свободу дій військовим.

Через удар Ізраїлю по Ірану світові ціни на нафту підскочили до максимуму з часів початку вторгнення РФ в Україну. Підскочили і ціни на газ у ЄС.

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