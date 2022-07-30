Водночас невідомо, чи не зміниться думка європейців у розпал зими, якщо буде дуже холодно.

Європа готова до енергетичного шантажу Росії. В ЄС переконані, що зможуть перетерпіти можливий дискомфорт цієї зими, на тлі погроз повного припинення постачань російського газу.

Про це сказав екс-радник Держсекретаря США, екс-директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зима буде доволі некомфортною для європейців, але некомфортно буде деяким великим підприємствам, а не оселям. Це будуть холодні часи для Європи. Згідно з опитуваннями громадської думки в Німеччині, німці готові на зниження температури в домівках, готові й на певне уповільнення економічного зростання", - наголосив Брайза.

За словами дипломата, справжнім викликом буде зміна думки європейців у розпал зими, якщо буде дуже холодно, і дискомфорт перевищить готовність протистояти РФ.

"Європа демонструє готовність протистояти російському енергетичному шантажу, у разі якого Росії буде завдано нищівного економічного удару. Кремль не буде в змозі продовжувати фінансувати військові дії проти України навесні. Європейці розуміють, що Росію потрібно зупинити на полі бою", - зауважив Брайза.

Нагадаємо, дещо раніше в ЄС прокоментували можливість повної відмови від газу з РФ.

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