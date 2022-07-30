Євросоюз продовжуватиме скорочувати закупівлю блакитного палива у Росії.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув критику на адресу енергетичної політики ЄС.

В інтерв'ю DW він заявив, що країни Євросоюзу за період з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину.

"Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків", - сказав він. Боррель додав, що неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч". "Ми не можемо творити дива", - пояснив він.

На запитання про те, чому Брюссель не запровадив санкції щодо російського газу, щоби зменшити приплив коштів у військову скарбницю РФ, Боррель відповів, що ця пропозиція серйозно розглядалася, але була відкинута. Натомість, за його словами, ухвалили "тверде рішення припинити купувати російську нафту з кінця року". "І тепер ми в процесі припинення купівлі газу", - сказав дипломат і додав, що подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться "швидко".

Раніше головний дипломат ЄС також відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не надто постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію.

За прогнозами ЄС, валовий внутрішній продукт Росії цього року скоротиться на 10 відсотків, що, за словами Борреля, призведе до "найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу".

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