За даними Мінекономіки, середня ціна імпортного газу в липні зросла на 7%.

Середня ціна імпортного природний газ в Україні в липні 2021 року, порівняно з липнем 2020, зросла в 2,5 рази і склала 357,32 дол. за тисячу кубометрів, при цьому за липень його вартість зросла на 7%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, з посиланням на дані Державної митної служби.

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"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 липня 2021 року, яка становить 9746,82 грн, або 357,32 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за рік вартість ввезеного в Україну газу зросла у 2,5 раза. У липні 2020 року ціна була на рівні 140,6 дол. за тис. куб. м.

Ціна газу в Україні: що необхідно знати

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в червні 2021 року склала 334,06 дол. за тисячу кубометрів, за місяць його вартість зросла на 15%.

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину. При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна