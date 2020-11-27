За словами заступника міністра, сума можливого підвищення вартості електрики буде покрита житловою субсидією.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що у разі підвищення тарифів на електроенергію для населення одержувачі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг не відчують збільшення платіжок.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За словами Музиченка, тариф на електричну енергію регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і він становить 90 копійок за кВт до 100 кВт споживаної електроенергії.

"Тобто вартість 100 кВт електроенергії - це приблизно 90 гривень, що в структурі платіжки становить 5-7% від структури всієї платіжки конкретного домогосподарства. Навіть якщо ми говоримо про певне підвищення тарифів на електроенергію, це істотно не вплине на структуру самої платіжки, але для одержувачів житлової субсидії ця сума підвищення буде покрита житловою субсидією", - сказав він.

"Тому ці 3 мільйони домогосподарств, які отримують субсидію, взагалі не відчують будь-якого підвищення", - додав Музиченко.

Що цьому передувало

26 листопада новопризначений в. о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що одним з важливих питань у секторі енергетики є перегляд з 2021 року чинного механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

За його словами, станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки чинний тариф покриває тільки витрати на транспортування.

Вже наступного тижня може бути представлено рішення про нові підходи до формування тарифів для населення.

Довідка УНІАН

В Україні ціна на електроенергію для населення становить 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це - 168 копійок за кВт-год і залишається незмінною з 2017 року.

Ціни для побутових споживачів не ростуть завдяки механізму спецзобов'язань ( ПСО), покладеному на енергогенеруючі компанії.

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Автор: Бредіхіна Ганна