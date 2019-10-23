Мораторій на проведення податкових перевірок ФОП. Кого стосуються винятки

Президент України підписав Указ щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб-підприємців, яким передбачається дворічний мораторій на перевірки ФОП. Однак, це не стосується тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Будь-яка історія відповідальності ФОПів починається з «податкового ризику»

На жаль, в Указі не розшифрували, які ж саме види діяльності відносяться до винятків щодо яких не буде застосовуватись мораторій. Чинне законодавство України також не містить трактування даного поняття. Аби розібратись, про які саме винятки йде мова, я проаналізувала деякі аспекти законодавства.

Будь-яка історія відповідальності ФОПів починається з «податкового ризику». Це теоретична ймовірність того, що певні платежі до бюджету можуть надійти не в повному обсязі або несвоєчасно. І як наслідок — можливі втрати бюджету. У зв'язку з наявністю таких податкових ризиків, Державна фіскальна служба України затвердила Порядок формування переліку ризикових платників податків. Це закритий документ, доступний тільки працівникам податкових органів.

У минулому місяці Президент України підписав законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг». Саме у цьому документі йде мова про ФОПів з високорентабельними видами діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування:

реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Це фактично всі магазини побутової техніки;

реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я. Це аптеки, приватні клініки, лабораторії;

реалізація товарів (надання послуг) через мережу інтернет. Маються на увазі онлайн магазини;

реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

роздрібна торгівлю уживаними товарами в магазинах;

діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, окрім діяльності їдалень у навчальних закладах;

діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;

реалізацію текстилю, окрім реалізації за готівкові кошти на ринках;

реалізація деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

Як ми бачимо, наразі цей перелік є досить рясним. Чи залишиться він таким же, ми зможемо побачити тільки тоді, коли поняття високорентабельних видів діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування розтлумачать офіційно в законодавстві України.

Політика президента все ж спрямована на встановлення сприятливих умов для представників малого бізнесу

Окрім мораторію на проведення перевірок, Указ ще також містить положення щодо:

- встановлення більшого розміру доходу протягом календарного року для ФОПів першої групи (на сьогодні максимальний розмір доходу таких підприємців не повинен перевищувати 300 000 грн.);

- надання права ФОПам першої групи використовувати працю найманих осіб (на сьогодні вони не мають такого права);

- розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснюватися ФОПами 1 групи (на сьогодні це досить невеликий перелік);

- пом’якшення відповідальності всіх груп ФОПів за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Тож можна зробити висновок, що політика президента все ж спрямована на встановлення сприятливих умов для представників малого бізнесу, але, в той же час, й на виведення з тіні великого бізнесу та мінімізацію способів ухилення від сплати податків великим бізнесом.

Ніна Бец, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»