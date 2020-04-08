"Податкові радості" на період карантину. Хто і як може ними скористатися

Ніна Бец

Карантин приніс одразу цілий комплекс економічних викликів для бізнесу, який, здебільшого примусово, простоює і втрачає значну частину прибутку. Тому більшість світових урядів намагаються створити сприятливі умови для його підтримки. Європейські держави запровадили зміни до податкового законодавства і Україна не стала виключенням. Важливо пам’ятати, що більшість цих змін звільняють лише від нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату податків та зборів, а не від їх сплати в цілому.

Які ж податки держава скасувала на час карантину, а сплату яких лише відклала у часі?

Перша зміна стосується кожного громадянина – це відстрочення для фізичних осіб обов’язку щодо подачі декларації про майновий стан та доходи. Такі декларації подають фізичні особи, які отримали протягом 2019 року дохід від інших фізосіб або від іноземних громадян, а також самозайняті особи. Попередньо термін подачі декларацій спливав 1 травня, а термін сплати податків – 1 серпня. Тепер документ можна подати до 1 липня, а сплатити відповідні зобов’язання без застосування штрафних санкцій до 1 жовтня 2020 року.

Щодо сплати єдиного соціального внеску, на даний момент, до 30 квітня, від його сплати звільняються фізичні особи-підприємці та самозайняті особи. Втім, якщо у ФОП є найняті працівники, за них ЄСВ має сплачуватись у звичайному режимі. До всіх інших платників податків не будуть застосовуватись штрафні санкції за будь-які порушення зі сплати ЄСВ у період до 30 квітня. А строк подачі декларацій НАЗК був продовжений до 1 червня.

Податок на землю сплачується суб'єктами господарювання до 1 лютого наперед за весь наступний рік. Отримати компенсацію за даний період звільнення можна, подавши уточнюючу декларацію

На період з 1 березня до 30 квітня 2020 року всі платники податків можуть претендувати на звільнення від податку на нерухомість та плати за землю.

Однак, щодо плати за землю є певні нюанси. Звільнення стосується тільки тих платників податків, які використовують землю у своїй господарській діяльності. Якщо, наприклад, діяльність ФОП ніяк не пов’язана і не може бути пов’язана з земельною ділянкою, що перебуває у його власності, то така особа не звільняється від плати за землю на вказаний період часу. Через те, що податок на землю сплачується суб'єктами господарювання до 1 лютого наперед за весь наступний рік, отримати компенсацію за даний період звільнення ви можете, подавши уточнюючу декларацію.

Що стосується податку на нерухомість, то звільнення не залежить від того, чи використовуєте ви нерухомість у своїй господарській діяльності, та поширюється також й на фізичних осіб. Однак фізичними особами дана пільга від сплати податку на нерухомість буде використана у 2021 році, коли настане час сплачувати податок за 2020 рік. Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями пільга може бути отримана, знову ж таки, шляхом подання уточнюючої декларації за 2020 рік.

Варто зазначити, що існує три випадки, коли за порушення зі сплати податкових зобов’язань у період з 1 березня до 31 травня 2020 року будуть застосовуватись штрафні санкції. Йдеться про відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах; а також порушення, пов’язані зі сплатою ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Штрафні санкції щодо порушень зі сплати ПДВ та акцизного податку також не будуть застосовуватись за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних, а також акцизних накладних у єдиному реєстрі акцизних накладних. Втім, така несвоєчасна реєстрація може вплинути на строки відшкодування податкового кредиту з ПДВ вашого контрагента.

Наступна зміна, яка стосується абсолютно всіх платників податків - це мораторій на проведення будь-яких перевірок до 31 травня, окрім документальних позапланових, передбачених у зв’язку з декларуванням відшкодування з бюджету ПДВ на суму понад 100 тис грн. Усі розпочаті перевірки мають бути зупинені до 31 травня. Проте камеральні перевірки продовжуються, адже проводяться на підставі уже поданої податкової звітності. Перевірки, які були завершені до 18 березня, мають бути належним чином оформлені. Платники податків, як і раніше, мають право оскаржити результати перевірок в адміністративному порядку, проте вони не зможуть взяти участь у розгляді своєї скарги, адже перемовини з податковими органами на даний момент припинені.

З дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом

У зв’язку з карантином до 31 травня зупиняється перебіг строків давності, передбачених податковим кодексом. Це стосується як платників податків, так і податкових органів. Наприклад, якщо у вас строк подачі податкової звітності закінчувався у період з 18 березня по 31 травня 2020 року, тоді він збільшується на 75 календарних днів, які платники податків мають право врахувати в термінах подання уточнюючих розрахунків до раніше поданої податкової звітності. А податковий орган, який має право перевірити платника податків за останні три роки, на ці 75 календарних днів зупиняє цей період, фактично, продовжуючи ці три роки.

З дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. Це правило також стосується строків на отримання різноманітних довідок від податкових органів. Тобто, якщо ви звернулись за певною довідкою із, скажімо, 10-денним терміном видачі 13 березня, тобто за 5 днів до початку карантину, то після відновлення строків надання адміністративних послуг, а це 31 травня, у податкових органів буде ще 5 днів для видачі цієї довідки.

Ніна Бец, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»