Окрім портрета Тюрінга, на банкноті зображені формули з його праці, які заклали основи сучасної комп’ютерної науки.

Банк Англії презентував нову 50-фунтову банкноту із зображенням математика і криптографа Алана Тюрінга, чиї напрацювання сприяли перемозі Британії у Другій світовій війні.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та BBC.

Окрім портрета Тюрінга, на банкноті зображені формули з його праці 1936 року, які заклали основи сучасної комп’ютерної науки, а також креслення для приладів, які використовували для розшифрування коду німецької шифрувальної машини "Енігма".

Під портретом розміщена цитата вченого про майбутнє "розумних машин": "Це лише передвісники того, що чекає нас у майбутньому, лише тінь того, що відбудеться далі".

Після війни доля Тюрінга склалася трагічно, попри його видатні здобутки - у 1952 році його засудили за гомосексуалізм, що до 1967 році у Британії вважалося злочином. Внаслідок цього він втратив дозвіл працювати з Центром урядового зв’язку. Через два роки криптографа знайшли мертвим, вважається, що він скінчив життя самогубством. На той час йому був 41 рік.

У 2013 році він посмертно отримав королівське помилування від Єлизавети II.

"Це був провідний математик і передовий дослідник у комп’ютерній науці. Він був також геєм, внаслідок чого зазнав жахливого ставлення. Розмістивши його зображення на 50-фунтовій банкноті, ми вшановуємо його здобутки та цінності, які символізує його постать", - зазначив керівник Банку Англії Ендрю Бейлі.

Як пише BBC, банкноту введуть в обіг з 23 червня - на день народження Тюрінга.

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Автор: Катерина Жирій