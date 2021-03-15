Букінгемський палац проведе розслідування тверджень про те, що герцогиня Сассекська Меган Маркл знущалася з королівського персоналу.
Читайте також"Ми не расистська сім'я": принц Вільям прокоментував інтерв'ю брата та Меган МарклЯк пише «Європейська правда», палац вирішив найняти незалежних зовнішніх слідчих, а не проводити внутрішнє розслідування.
Зазначається, що розслідуванням займеться стороння юридична фірма, адже королівська сім'я тепер вважає потенційні наслідки занадто чутливими, щоб вирішувати подібні питання усередині.
Минулого місяця двоє високопоставлених співробітників палацу стверджували, що Меган Маркл з них знущалася, а інший співробітник сказав, що вона їх «принижувала».
Меган Маркл ці звинувачення заперечує.
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