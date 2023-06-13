Банк Revolut почав обмежувати операції за рахунками та картками громадян РФ, що живуть в країнах Євросоюзу.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, зареєстрований в Литві банк Revolut, почав обмежувати операції по рахункам і картам громадян РФ, що живуть в країнах Євросоюзу.

Як повідомляє Forbes, обмеження операцій у банку пояснюють тим, що росіяни вчасно не надали документи, що підтверджують право на проживання в ЄС.

Як зазначається в матеріалі, банк не приймає дозвіл на тимчасове проживання, яке росіяни отримують на гуманітарних підставах, і вимагає надати або вид на проживання (ВНП), або візу D терміном на 180 днів.

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Рахунок в Revolut обмежують, заблокувавши вхідні перекази і залишивши можливість витрачати гроші, що залишилися на карті. Обмеження обіцяють зняти, як тільки буде надано один з двох документів, що підтверджує право на проживання в Європі.

Також росіяни заявляють про те, що їх рахунки обмежують, якщо у них немає ані візи, ані посвідки на проживання.

Крім того, Revolut обмежує операції, якщо міграційна служба подовжить розгляд заяви на новий ВНП, а термін дії старого документа вже закінчився. Також рахунок буде обмежено, якщо росіян надасть візу D, видану на два місяці.

Представник Revolut Педді Кроулі повідомив, що банк посилив формальні вимоги до громадян Росії та Білорусі через обмеження, введені ЄС щодо вихідців з цих країн. За його словами, клієнти з РФ і Білорусі мають пред'явити продовжений ВНП або робочу візу, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі більше 180 днів. Обмеження стосуються саме росіян та білорусів і діють на всій території присутності банку, зазначив Кроулі.

Банк Revolut - один з ключових банків для росіян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни в Україні та мобілізації в РФ.

Ситуація з рахунками росіян через війну в Україні

4 квітня 2023 року один з найбільших банків ОАЕ почав блокувати рахунки росіян. Emirates NBD (ENBD) почав розсилати російським клієнтам листи з попередженням про переведення їх активів на окремі рахунки. Туди потраплятимуть усі виплати за їхніми цінними паперами, проте вивести кошти з них громадяни РФ не зможуть.

17 квітня 2023 року Кіпр почав масово закривати банківські рахунки росіян. Найбільший банк Кіпру "Bank of Cyprus" оголосив про масове закриття рахунків, відкритих громадянами Росії. Клієнти з Росії почали масово отримувати відповідні повідомлення.

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