Вказується, що ENBD вводить обмеження відповідно до "директиви ЄС".

Один з найбільших банків ОАЕ - Emirates NBD (ENBD) - почав розсилати російським клієнтам листи з попередженням про переведення їх активів на окремі рахунки. Туди потраплятимуть усі виплати за їхніми цінними паперами, проте вивести кошти з них громадяни РФ не зможуть.

Про це пише Forbes з посиланням на клієнтів банку та джерела на банківському ринку. Журналісти ознайомилися з листом і з'ясували, що нові обмеження торкнуться росіян, які не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії. Наявність резидентства в ОАЕ не надає можливості обійти нові правила.

У самому листі вказується, що Emirates NBD вводить обмеження відповідно до "директиви ЄС". За словами одного з джерел, такі дії банку можуть бути обумовлені вимогами європейських депозитаріїв Clearstream і Euroclear. Водночас в інших банках ОАЕ повідомлень про подібні вимоги не отримували.

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Як пише видання, громадяни РФ масово переводили активи в ENBD, оскільки європейські депозитарії раніше ввели зазначені обмеження. Росіяни намагалися їх уникнути, перевівши активи в "дружню" юрисдикцію.

"Факт залишається фактом, тепер вони працюють за такими правилами. Банк всі європейські активи, все, що зберігається в європейських депозитаріях, тепер буде за такими правилами вести", — зазначив співрозмовник у відповідь на питання, чому банк вводить зараз подібні обмеження.

Заморожені активи росіян

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на листопад 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

Влада Чехії одними з перших заявити про намір конфіскувати російське майно і надавати 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення України.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість використання заморожених активів Російської Федерації, щоб направити їх на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Штати обговорюють з союзниками можливість залучення заблокованих $ 300 мільярдів Центробанку Росії.

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