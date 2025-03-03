Президент США заявив, що біткоїн та ефір будуть основою крипторезерву.

У понеділок, 3 березня, біткоїн зріс більш ніж на 20% порівняно з мінімумами минулого тижня. Кілька інших криптовалют, які, за словами президента США Дональда Трампа, будуть включені до стратегічного резерву країни, також різко зросли.

Видання Reuters пише, що січневий указ Трампа про цифрові активи дасть змогу створити резерв криптовалют, включно з біткоїном, ефіром, XRP, solana і cardano.

У результаті біткоїн торгувався на рівні 93 057 доларів, хоча ще в п'ятницю, 28 лютого, криптовалюта перебувала на позначці в 78 273 долари. При цьому ефір зріс на 10% порівняно з п'ятницею до позначки 2 450 доларів, XRP зріс на 31%, solana - на 15%, а cardano - на 69%.

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"Трамп дав поштовх, якого так чекали криптотрейдери", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Хоча Волл-стріт у п'ятницю закрилася з підвищенням, нещодавній розпродаж великих технологічних компаній, як-от Nvidia, підірвав довіру до біткоїна.

Ціни біткоїна - останні новини

28 лютого Bitcoin впав на 25% відносно історичного максимуму, який можна було спостерігати після інавгурації президента США.

Станом на ранок п'ятниці ціна криптовалюти становила менше ніж 79 тисяч доларів, але згодом вона піднялася до 81 тисячі доларів.

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