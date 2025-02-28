Це реакція ринку на нові тарифи та загальну геополітичну невизначеність.

У п’ятницю, 28 лютого, Bitcoin рухнув на 25% відносно історичного максимуму, який можна було спостерігати після інавгурації президента США.

Як повідомляє Bloomberg, за останню добу криптовалюта втратила більше 7%, впавши до найнижчого рівня з початку листопада 2024 року. Станом на ранок ціна Bitcoin становила менше 79 тисяч доларів, проте згодом вона дещо відновилась, піднявшись до 81 тисячі доларів. Зазначимо, що Ether, Polkadot і XRP також впали у п’ятницю на понад 7%.

За словами фахівців, обвал криптовалюти став відповіддю ринку на побоювання щодо нових тарифів Трампа та загальну геополітичну невизначеність.

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"Останній раз ми спостерігали такі настрої в 2022 році", - заявив головний виконавчий директор BTC Markets Pty Ltd Керолайн Боулер.

Митна політика Трампа

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент США анонсував нові міта проти кількох країн. Як повідомляється, з 4 березня будуть запроваджені обмеження на імпорт із Канади та Мексики. Окрім цього, Трамп планує подвоїти 10%-ве мито на імпорт із КНР.

Президент додав, що імпортні мита змусять інші країни припинити незаконний обіг заборонених наркотичних препаратів, таких як фентаніл.

Також американській лідер заявив, що країни Європи зіткнуться з митами у 25%. Очільник Білого дому піддав критиці сам блок, заявивши, що його "створили для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".

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