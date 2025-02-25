Ринок криптовалют зазнав низки невдач.

Біткойн продовжує падати в ціні. Криптовалюта опустилася нижче 90 тисяч доларів уперше більш ніж за місяць.

Видання Bloomberg пише, що станом на 7:25 ранку в Лондоні 25 лютого монета торгувалася на рівні близько 89 тисяч доларів, досягнувши найнижчої позначки з 18 листопада.

Падіння відбулося на тлі загального спаду на криптовалютному ринку. Настрої погіршилися після низки невдач, включно з найбільшим в історії криптовалют зломом біржі Bybit і скандалом з мемкоїнами, в якому замішаний президент Аргентини Хав'єр Мілей.

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"Злом біржі Bybit став останнім у низці подій, як-от сумнівний запуск мемкоіна, що викликали неприємні спогади в учасників криптовалютного ринку", - каже Каролін Маурон, співзасновник Orbit Markets, постачальника ліквідності для криптовалютних деривативів.

Ситуація на ринку криптовалют - останні новини

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. У перший день випустили 200 мільйонів монет. За кілька днів майбутня перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоіна $MELANIA. Пізніше мемкоін Трампа відзначився падінням, через що покупці втратили великі суми.

Своєю чергою до інавгурації Трампа біткойн досяг історичного максимуму в 109 241 долар.

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