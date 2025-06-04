Проросійські сили країни продовжують виступати проти введення євро.

Європейська комісія дозволила Болгарії вступити до єврозони у 2026 році. Брюссель і Європейський центральний банк підтвердили, що Софія виконала всі умови для введення євро з 1 січня 2026 року.

"Сьогодні ми досягли важливої віхи на нашому шляху до вступу в єврозону, відзначеної роками безперервних зусиль і суворої фінансової дисципліни. Введення євро поліпшить економічну стабільність і створить більш міцні основи для інвестицій та економічного зростання", - заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков в інтерв'ю Financial Times.

Міністри фінансів єврозони мають офіційно схвалити вступ Болгарії, але очікується, що вони зроблять це в липні.

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"Болгарія виконує всі критерії конвергенції, щоб стати 21-ю державою-членом єврозони, що дійсно є важливою віхою. Це хороша новина для Болгарії, яка принесе відчутні вигоди громадянам і підприємствам... А також показує, що єврозона загалом зміцнюється і посилює міжнародний вплив євро. Це показує, що це стабільна і приваблива валюта", - сказав комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

Однак проросійські сили в Болгарії виступають проти приєднання до єврозони. Зі свого боку президент країни Румен Радєв запропонував провести референдум з цього питання - крок, який представники уряду розкритикували як саботаж.

Однак Желязков із правоцентристської партії "ГЕРБ" заявив, що членство в єврозоні "має політичне значення в складній геополітичній констеляції. Ми вважаємо це відчутною ознакою нашої європейської ідентичності".

Перехід Болгарії на євро - головні новини

Болгарія приєдналася до Європейського Союзу з початку 2007 року. Уряд країни прагнув перейти з болгарського лева на євро.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та енергетична криза в Європі спровокували сплеск інфляції в Болгарії, що викликало побоювання щодо запровадження євро, бо це могло спровокувати зростання цін.

У 2023 році тодішній міністр фінансів країни Ассен Васілєв повідомив, що фейкові ЗМІ та проросійські політичні партії намагаються перешкодити переходу Болгарії на євро до 2025 року. При цьому Софія суворо дотримувалася наміченого плану.

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