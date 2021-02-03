Законопроект визначає підслідність нового органу.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який необхідний для повноцінного запуску Бюро економічної безпеки.

Читайте такожРада прийняла закон про ліквідацію податкової міліції: всі подробиціЯк передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №3959-1 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України" проголосували 239 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк, представляючи законопроект №3959, поки закон "про Бюро економічної безпеки" не підписаний головою парламенту і президентом, його повноцінна реалізація неможлива без внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу.

"Проект закону, який ми з вами розглядаємо, надає процесуальні повноваження Бюро економічної безпеки як органу досудового розслідування, визначає його підслідність, а також закріплює виключні права детективів бюро", - сказала Василевська-Смаглюк.

За її словами, законопроект спрямований на те, щоб обмежити можливість розслідування економічних злочинів іншими правоохоронними органами, зобов'язати прокурорів визначати підслідність злочинів, які належать до компетенції бюро, виключно за новоствореним органом. Також він зобов'язує передавати матеріали, зареєстровані іншими правоохоронними органами, в бюро не пізніше п'яти днів.

Як зазначив автор альтернативного законопроекту № 3959-1 депутат Сергій Іонушас, його ініціатива пропонує доповнити статті Кодексу України Про адміністративні правопорушення, які передбачають адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки. У Кримінальному кодексі пропонується ввести кримінальну відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого буде віднесено до компетенції бюро. Також законопроектом вносяться зміни до Кримінально-процесуального кодексу, якими визначаються основна і додаткова підслідність Бюро економічної безпеки.

У підсумку депутати підтримали альтернативний законопроект.

Що цьому передувало

28 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки( Беб), яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Документом передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

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Автор: Дмитро Шварц