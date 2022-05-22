Війна значною мірою йде на виснаження.

Після вторгнення в Україну Росія почала війну на виснаження, однак міжнародні санкції не дадуть їй шансу на перемогу.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

"Зараз вже війна інша, багаторівнева - не тільки фронтова, це війна економічна, санкційна, дипломатична, інформаційна, психологічна, кібервійна й т.ін., аж до дуже великих і високих, складних рівнів війни, про які говорять тільки філософи", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що зараз вирішується питання хто витримає випробування війною.

"Війна значною мірою йде на виснаження, тут хто перший здохне: Україна від тих ударів, які українська економіка отримала від агресора, чи Росія від тих ударів, які вона отримала від міжнародних санкцій", - заявив експерт.

Пекар також зазначив, що час грає на Україну.

"Є така приказка, що поки товстий усохне, тонкий здохне. Питання, обговорюване постійно військовими, економічними та іншими експертами: на кого грає час? Дійшли до висновку, що час грає на Україну, тому що вона отримує новітнє озброєння, і якщо Україна вистоїть, втримається в економічному сенсі, то настане день, коли українські військові просто будуть гнати російські частини до кордону, до останнього квадратного метра української території", - заявив експерт.

Війна в Україні:

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас очікує контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

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