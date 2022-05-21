Мета супротивників не змінилася, вони хочуть захопити Сєвєродонецьк, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Луганщина має протриматися до прибуття далекобійної артилерії від партнерів, а потім Збройні сили України зможуть йти в контрнаступ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Метою рашистів так само залишається - взяття під контроль Сєвєродонецька. До міста орки застосовують вже традиційну тактику - зруйнувати та захопити", - зазначив він.

За словами Гайдая, обстріли посилилися по всіх населених пунктах, відповідно, зросла й кількість жертв.

Голова ОВА уточнив, що під постійними обстрілами немає можливості обстежувати територію після прильотів по житлових будинках та об‘єктах інфраструктури, а до певних населених пунктів важко дістатися, тому наразі важко вести точну статистику загиблих.

"Луганщина зараз має протриматися максимально довго - до прибуття від наших партнерів далекобійної артилерії (яка значно потужніша за ворожу). І потім ми зможемо йти в контрнаступ", - наголосив він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Влада РФ назвала війну проти України "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" нашого народу. Супротивники спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів, в тому числі у Луганській області.

Пізніше ворог пішов у наступ на сході української держави. Зокрема, супротивник наступав на місто Сєвєродонецьк, бив по ньому з артилерії, є багато жертв.

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