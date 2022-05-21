Військовослужбовці одного з підрозділів Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаку російських військ в районі Гуляйполя, підбивши одну з БМП загарбників.

ЗСУ продовжують закріплюватися на нових позиціях та витісняти ворога у південному напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

"Триває вісімдесят шоста доба героїчного спротиву української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося. Противник продовжує обстріли підрозділів наших військ", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією мешканці міста Пологи близько сьомої вечора сьогодні були чутно постріли та вибухи.

"19 травня військовослужбовці російської армії здійснили обстріли з артилерійської зброї по Гуляйполю та селищу Залізничному Пологівського району. Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Гуляйполі – в одній із квартир пошкоджений балкон і вибиті вікна", - зазначають в ОВА.

Також загарбники влучили у приміщення сільськогосподарського підприємства, внаслідок чого пошкоджений дах, стіни, двері та вікна будівлі. Потерпілих немає.

"За обома фактами поліцейські передали доказові матеріали збройного злочину до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження. За даними слідства, 18 травня 2022 року окупаційні війська рф, артилерійською зброєю та реактивними системами залпового вогню обстріляли село Новояковлівка. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Пошкоджено 8 житлових будинків, а також будівлі дитсадка та місцевої гімназії. Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження", - повідомили в ОВА.

В Енергодарі рятувальники ДСНС вийшли на акцію протесту через викрадення командира пожежного загону Віталія Трояна.

"Українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти будинку культури "Сучасник". Окупанти силою, зі стрільбою та побиттям людей, розігнали мирну акцію протесту і пошкодили пожежні автівки. Вони також викрали ще й виконувача обов'язків командира загону Пилинського. При цьому росіяни спробували виправдати розгін мітингу, врешті збрехавши, що жодного мітингу взагалі не було", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій в електромережах "Запоріжжяобленерго" виникли нові пошкодження.

"Зокрема, було порушено енергопостачання 2 населених пунктів Токмаччини – села Роботине та села Новопрокопівка. Знеструмленими залишилися 290 домівок місцевих мешканців. На решті території регіону ситуація не змінилася", - зазначили в ОВА..

Також повідомляється, що в Оріхові знову ввели подовжену комендантську годину. Вона почалася сьогодні, 20 травня, о 18:00 та триватиме до 6 ранку 23 травня.

"Ремонтні бригади товариства з обмеженою відповідальністю "Атраком" за сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку відновили волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Херсон – Мелітополь. Завдяки цьому вдалося покращити забезпечення населення зв’язком, зокрема й мобільним, у Запорізькій області", - зазначають в ОВА.

Військовослужбовці одного з підрозділів Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаку російських військ в районі Гуляйполя, підбивши одну з БМП загарбників.

"Сили оборони Запорізького краю продовжують захищати нашу Україну від російської навали! Останніми днями підрозділи українських воїнів знищили кілька одиниць бронетехніки та особовий склад окупаційних військ. Ми продовжуємо закріплюватися на нових позиціях та витісняти ворога у південному напрямку", - зазначають в ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ за добу вразили 5 повітряних цілей противника.

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