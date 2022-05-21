Подоляк попередив, що в ході контрнаступу не обійтися без втрат.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої буде контрнаступ і звільнення окупованих територій.

"Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання - скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, тому що росіяни, при всіх гучних заявах, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили в 2015 році", - цитує Подоляка сайт "Сьогодні".

Дії окупантів радник глави ОП називає примітивними й передбачуваними.

"Вони спочатку зайшли з апломбом - "ми тут за три дні всіх поставимо на коліна". А зараз вони роблять те ж, що в 2015 році. Вони окопалися на певних територіях, починають туди завозити своїх клоунів з Криму, з окупованих частин Донецької та Луганської областей, з Росії мігрантів, які створюють картинку по типу - у нас тут хочуть приєднатися Запорізька область, Херсонська й так далі", - зазначив він.

За словами Подоляка, наміри РФ перевести війну в затяжну фазу вкрай невигідні Україні, тому що їй потрібно деблокувати всі окуповані території, включаючи Донбас.

"Україні потрібно вигнати всіх цих "дивних хлопців" подалі. Ця фаза війни, яка буде називатися фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми будемо втрачати своїх людей... Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій в будь-якому випадку прожити", - розповів він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни. "За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - зазначив він.