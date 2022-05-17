Біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили.

Росія готується до ведення довготривалої війни.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Фейсбуці. Звернення написане у зв'язку з майбутнім самітом НАТО в Мадриді.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - написав міністр.

Також він повідомив, що біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили на випадок, якщо Москва дотисне Мінськ на вторгнення.

"З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях", - наголосив він.

Резніков хоче, щоб Альянс дав відповідь на запитання – яке майбутнє він бачить для України.

"Буде прийнята Стратегічна концепція НАТО на найближчі 10 років. Яке місце побачить Європа для України в інтересах захисту своїх східних кордонів? Ми всі присутні тут думаємо про відновлення архітектури безпеки Європи як мінімум?Україна вже довела, що може бути надійним безпековим партнером. Посилення України – це посилення Європи на сході", – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу і армії та допомоги Заходу.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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