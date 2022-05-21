Армія РФ зосередилася на зміцненні існуючих оборонних рубежів.

Російські війська окопуються на окупованих територіях півдня України, готуючись до затяжних боїв з ЗСУ.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики відзначають, що армія РФ зосередилася на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні додаткової оборони на південній осі.

"Це, ймовірно, вказує на те, що російські війська готуються до оборони від можливого українського контрнаступу і готуються до затяжних операцій на півдні України", - вважають експерти.

21 травня Запорізька ОВА заявляла, що ЗСУ продовжують закріплюватися на нових позиціях і витісняти ворога в південному напрямку.

Військовослужбовці одного з підрозділів Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаку російських військ в районі Гуляйполя, підбивши одну з БМП загарбників.

На півдні ЗСУ знищили 36 російських загарбників. Крім цього, українські захисники вдало "демілітаризували" 3 танки.

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