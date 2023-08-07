Найбільші списання та витрати понесли нафтогазові групи: тільки три компанії - BP, Shell і TotalEnergies - повідомили про сукупні збитки в розмірі 40,6 млрд євро.

Після вторгнення РФ в Україну найбільші європейські компанії, які працювали на той момент на території агресора, зазнали не менше 100 мільярдів євро прямих збитків.

Як повідомляє Financial Times, огляд річних звітів 600 європейських груп і фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов'язані з обміном іноземної валюти, та інші разові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення російського бізнесу.

Сукупна цифра не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як вища вартість енергії та товарів. Згідно з даними, зібраними Київською школою економіки, понд 50% з 1871 європейського підприємства в Росії до війни все ще працюють в РФ.

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Як зазначається в матеріалі, в РФ все ще залишаються італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestlé та британська Unilever.

"Навіть якщо компанія втратила багато грошей, виїжджаючи з Росії, ті, хто залишаються, ризикують втратити набагато більше. Виявляється, стратегія "різати та бігти" була найкращою стратегією для компаній, які вирішували, що робити на початку війни. Чим швидше ви підете, тим меншими будуть ваші втрати", - сказав Набі Абдуллаєв, партнер стратегічного консалтингу Control Risks.

Найбільші витрати на виведення зосереджені в декількох незахищених секторах. Найбільші списання і витрати понесли нафтогазові групи: тільки три компанії - BP, Shell і TotalEnergies - повідомили про сукупні збитки в розмірі 40,6 млрд євро. Збитки були значно компенсовані вищими цінами на нафту та газ, що допомогло цим групам повідомити про небувалий сукупний прибуткк в розмірі близько 95 млрд євро (104 млрд доларів) в минулому році. Конфлікт підтримав акції оборонних компаній.

Комунальні послуги отримали прямий удар в розмірі 14,7 млрд євро, в той час як промислові компанії, в тому числі виробники автомобілів, постраждали в розмірі 13,6 млрд євро. Фінансові компанії, включаючи банки, страхові та інвестиційні компанії, зафіксували списання та інші витрати на суму 17,5 млрд євро.

Найбільше постраждали британські компанії, що втратили понад €30 млрд.на другому і третьому місцях — Німеччина і Франція, що втратили більше €20 млрд. в десятці лідерів — Італія, Ірландія, Данія, Фінляндія, Бельгія, Швейцарія та Нідерланди.

Війна в Україні та вихід з російського ринку

28 березня 2023 року в Росії ввели плату за вихід іноземних компаній з ринку агресора. До цього компанії, що виходили з Росії, могли вибирати між "добровільним внеском" в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу, або відстрочкою платежу від продажу на кілька років.

Примітно, що кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

У травні 2023 року в ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку. ЄС дозволив фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти необхідні для закриття угод.

17 липня 2023 року Росія підім'яла під себе одразу два світових бренди. Буквально через два дні Путін віддав племіннику Кадирова відібраний світовий бренд.

4 серпня 2023 року Путін підписав закон про блокування коштів іноземних компаній.

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