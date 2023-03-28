Всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет.

Норвезька компанія Wenaas уклала першу угоду про "добровільне пожертвування" в бюджет Росії за право піти з ринку агресора.

Як повідомляє Financial Times, угоду компанія Wenaas уклала після продажу своїх готелів в Росії. Ціна угоди склала близько 203 млн євро, включаючи "10-відсотковий внесок до бюджету Російської Федерації".

Як йдеться в матеріалі, всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет прямими платежами в разі виходу з країни.

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Раніше компанії, що виходили з Росії, могли обирати між "добровільним внеском" в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу чи відтермінуванням платежу від продажу на кілька років.

Тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

Як йдеться в матеріалі, багато тих, хто намагався вийти компанії опинилися в пастці довгого і заплутаного процесу.

Повідомляється, що на даний момент близько 2 000 заявок очікують на схвалення. Комісія збирається тричі на місяць і розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Війна в Україні та відхід компаній з російського ринку

У грудні 2022 року в Кремлі вирішили поповнити бюджет за рахунок тих, хто виїхав з Росії.

Держдума країни-агресора заявила про ведення активних робіт зі зміни законодавства РФ. Спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін заявляв, що зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.

За офіційною версією, введення підвищеної ставки оподаткування для тих, хто залишив Росію буде не покаранням, а лише суто "економічним заходом" щодо запобігання відтоку капіталу.

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