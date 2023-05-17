ЄС дозволь фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти необхідні для закриття угод.

Євросоюз має намір допомогти європейським компаніям піти з російського ринку, у зв'язку з високим ризиком оподаткування для фінансування війни в Україні.

Як повідомляє EUobserver, в 11-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії є пропозиції щодо спеціальних дозволів на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям піти з російського ринку.

Пропозиція передбачає, що країни ЄС зможуть дозволяти фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продажі, які необхідні для закриття угод.

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Передбачається, що компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, обов'язкових для завершення таких угод, як нотаріальні послуги.

Плата за віхід з російського ринку

28 березня 2023 року повідомлялося про те, що президент країни-агресора Володимир Путін ввів плату за вихід з російського ринку. Повідомлялося, що всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет.

Раніше компанії, що виходили з Росії, могли вибирати між "добровільним внеском" в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу, або відстрочкою платежу від продажу на кілька років.

Тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

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