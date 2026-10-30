Україні бракує 29 мільярдів євро: Корецький відповів, чи вистачить грошей військовим

Міжнародна допомога до кінця року залишається під питанням.

До кінця поточного року загальна потреба України у додатковому західному фінансуванні складає близько 29 млрд євро. Проте виплати військовослужбовцям будуть проходити в повній мірі, заявив під час години запитань до уряду прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Позаминулий тиждень в парламенті показав гарні результати – були проголосовані закони, що дає впевненість по надходженню як мінімум 4 млрд євро в листопаді місяці. Але загальна потреба – близько 29 млрд євро", – зазначає голова уряду.

За його словами, для Сил оборони грошей вистачить в повній мірі – це основний фокус.

Відео дня

"Залишаються складні сенситивні законопроекти в парламенті. Якщо голосування запізниться, гроші в цьому році не надійдуть. І буде проблематика з виплатами. Але для Сил оборони загрози у виплатах немає", – обіцяє Корецький.

Наразі уряд готовий до того, аби в повній мірі профінансувати всі поточні бюджетні видатки.

"Був тимчасовий розрив ліквідності і ми тимчасово призупинили непершочергові платежі. Зараз буквально за декілька днів ми дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли", – повідомляє Корецький.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

За прогнозами Нацбанку, Україна має отримати у 2026 році близько 50 млрд доларів прямої бюджетної підтримки та понад 32 млрд доларів в межах оборонної програми Ukraine Support Loan. Загальна сума надходжень становитиме близько 82 млрд доларів.

В наступному році прогнозні цифри складають 52 млрд доларів та 37 млрд доларів відповідно, що дає сукупно 87 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Британії Бернемом повідомив, що Велика Британія на наступні три роки виділить Україні додаткові 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярда доларів).

Вас також можуть зацікавити новини: