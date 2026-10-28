Британія надасть Україні 10 млрд фунтів: Зеленський розкрив, на що їх витратять

Зокрема, 7 млрд фунтів підуть на економічну підтримку.

Велика Британія на наступні три роки виділить Україні додаткові 10 мільярдів фунтів (близько 13, 3 мільярда доларів). Про це Зеленський повідомив у Telegram за підсумками розмови з прем’єр-міністром Британії Бернемом.

"Ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку. Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, ця нова фінансова підтримка стане додатковою до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

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"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", - заявив Зеленський.

Окрім того, глава держави обговорив з британським прем’єром санкційну політику.

"І Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад", - підкреслив Зеленський.

Допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, цього року Британія зобов’язалася щорічно до 2031 року виділяти на підтримку України не менше 3 млрд фунтів стерлінгів.

Також уряд Нідерландів оголосив, що протягом наступних трьох років надасть Україні 1,2 млрд євро (1,3 млрд доларів) невійськової допомоги.

Тим часом, як пише FT, за прогнозом Європейської комісії, союзники Києва, що не входять до ЄС, на даний момент пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що менше, ніж 19 млрд євро у 2026 році.

Члени "Великої сімки" – США, Велика Британія, Канада та Японія – разом мають намір надати лише 1 млрд євро.

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